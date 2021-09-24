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Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçının cezaları açıklandı

#BEŞİKTAŞ#ADANA DEMİRSPOR#PFDK
Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçının cezaları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.09.2021 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST TRİBÜN 401, 402, 403, 428, 429, 430, ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102, 103, 124, 125, DOĞU ÜST TRİBÜN 413, 414, 415, 416, 417, 418, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 113, 114, 115, 116, 117, 118, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409, 410, 411, 412 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. kaleci antrenörü HAKAN ÇALIŞKAN'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. kaleci antrenörü HAKAN ÇALIŞKAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü STEFANO MARRONE'nin, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. tercümanı MEHMET CAN OTAY'ın, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. tercümanı MEHMET CAN OTAY'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. malzemecisi ERDAL ERDEM'in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. malzemecisi ERDAL ERDEM'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi OĞUZHAN DELEN'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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#BEŞİKTAŞ#ADANA DEMİRSPOR#PFDK