Son Dakika | Beşiktaş 7 yıl sonra sponsor arıyor!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta bir devir daha kapanıyor... 7 yıldır siyah beyazlı futbol takımının forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile yollar ayrılıyor... 2013’te 15 yıllığına stada isim sponsoru olan Vodafone, 5 yıl süreyle de forma göğüs sponsorluğunu üstlenmişti. 5 senenin dolmasının ardından 2017’de 10 milyon dolar artı KDV karşılığında 2 yıllık sözleşme yenileyen taraflar, Temmuz 2019’da bir kez daha masaya oturdu. Bu kez yıllık 18 milyon TL’den 1+1 yıllık yeni bir anlaşma yapılırken, opsiyon hakkı da Vodafone’a verildi.

TOPLAMDA 30 MİLYON DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde Vodafone, opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediğini bildirdi. Karar kesin olmasa da yeni arayışlara başlayan Beşiktaş ilk etapta uzun yıllardır iş birliği yaptıkları firmalarla görüşecek. Vodafone’un 7 yılda forma göğüs sponsorluğu için toplamda 30 milyon doları aşkın ödeme yaptığı ifade ediliyor.

İKİ İDMAN İPTAL

Test sonuçlarının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde olağanüstü hal ilan edildi. Siyah beyazlı futbolcuların paniğe kapılmaması için pazartesi ve salı günü yapılacak 2 antrenman iptal edildi. Siyah beyazlı oyuncular ve teknik heyet çarşamba günü ise Acıbadem Hastanesi’nden gelecek görevlilerce testten geçirilecek. Öte yandan Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.