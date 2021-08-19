Son Dakika: Bertolacci'ye İtalya'dan talip çıktı! Beşiktaş da istemişti ancak...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Andrea Bertolacci'ye İtalya'dan talip çıktı.

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yle Serie A ekiplerinden Genoa'nın ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basını, VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi devam eden İtalyan orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Karagümrük Bertolacci'yi kadrosunda tutmak istemesine karşın Genoa'nın yanı sıra Arap Yarımadası'ndan da talipleri olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Bertolacci, VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

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