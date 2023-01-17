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Son Dakika: Berke Özer'den aynı günde çift imza! Önce Eyüpspor açıkladı, sonra Ümraniyespor kiraladı...

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#Transfer#Eyüpspor#Berke Özer
Son Dakika: Berke Özerden aynı günde çift imza Önce Eyüpspor açıkladı, sonra Ümraniyespor kiraladı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 15:46

Eyüpspor, Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Başarılı eldiven aynı gün içinde Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

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Spor Toto 1. Lig lideri Eyüpspor, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı.

Eyüpspor'un resmi açıklamasının ardından Süper Lig temcilcisi HangiKredi Ümraniyespor, başarılı eldiveni sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

EYÜPSPOR'UN AÇIKLAMASI

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Berke Özer! 

Eyüpspor’umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.

ÜMRANİYESPOR'UN AÇIKLAMASI

Hoş Geldin Berke!

Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.

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#Transfer#Eyüpspor#Berke Özer

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