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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Benjamin Mendy, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

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Son Dakika: Benjamin Mendy, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

City'nin Fransız defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin 4 tecavüz ve 1 cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Manchester City'den konuya dair yapılan açıklamada, "Bugün polis tarafından yöneltilen suçlamaların ardından Benjamin Mendy, soruşturma bitene kadar kadro dışı bırakılmıştır." ifadelere yer verildi.

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