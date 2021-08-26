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Son Dakika: Benjamin Mendy, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı.
City'nin Fransız defans oyuncusu Benjamin Mendy'nin 4 tecavüz ve 1 cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
Manchester City'den konuya dair yapılan açıklamada, "Bugün polis tarafından yöneltilen suçlamaların ardından Benjamin Mendy, soruşturma bitene kadar kadro dışı bırakılmıştır." ifadelere yer verildi.