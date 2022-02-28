Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu! Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

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Portekiz Ligi'nde oynanan Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyleri diken diken anlar yaşandı.

Estádio da Luz'da oynanan mücadelenin 62. dakikasında Benfica adına Darwin Gabriel Núñez Ribeiro'nun yerine oyuna dahil olan Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk, tribünlerden büyük destek gördü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartlarının açıldığı tribünlerin hep bir ağızdan kendisine destek vermesine şaşıran 26 yaşındaki futbolcu, sahadaki ilk saniyelerinde duygusal anlar yaşadı.

Oyuna girerken kaptanlık pazubandı koluna takılan Roman Yaremchuk, tribünlerden gördüğü destek sonrası yaşadığı duygusallıkla gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan bu anlar tüyleri diken diken etti.

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MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

"Sevgili Benfica kulübü, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel, yönetim ve tüm Portekiz halkı... Tüm Ukrayna bize göstermiş olduğunuz bu destekten dolayı size teşekkür ediyor. Ukrayna vatandaşlarının hayatlarının sonuna dek hatırlayacağı bir an yaşandı. Alkışlarınız benim için değil, bir ulus ve ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi ve ülkemi koruyan askerler içindi."

RICARDO QUARESMA DA SAHADAYDI

Öte yandan kariyerine Vitoria Guimaraes'de devam eden Ricardo Quaresma, bu duygusal anlardan yalnızca 4 dakika önce takım arkadaşı Rochinha'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

AJAX MAÇINDA TİŞÖRTLE PROTESTO ETMİŞTİ

Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede takımı adına attığı golün ardından ülkesine karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya tepki göstermişti.

26 yaşındaki futbolcu, Ajax karşısında 72. dakikada kaydettiği gol sonrasında formasını çıkarmış ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etmişti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu protestona destek olmuştu.

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Karşılaşma sonrasında bir de paylaşımda bulunan Roman Yaremchuk, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE MAÇINDA BENZER JEST

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Çek ekibi Slavia Prag, Ukraynalı futbolcusu Taras Kacharaba’ya büyük bir jest yapmıştı.

Ukrayna'nın Rus işgali altında olması sebebiyle oyuncusuna destek vermek isteyen Slavia Prag, 27 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe maçında kaptan olarak sahaya sürmüştü. Taras Kacharaba böylece takımında ilk kez kaptanlık görevi üstlenmiş olmuştu.

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Taras Kacharaba daha sonra galibiyetin ardından Ukrayna bayrağıyla taraftarı selamlamıştı.