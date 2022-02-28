Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu! Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Uzaydan görüntülendi Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy Kievin kapısındaUzaydan görüntülendi! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy Kiev'in kapısında#ABD
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesiRusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi#SWIFT
Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir KievAcımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev#RUSYA
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
Oyun içinde oyunOyun içinde oyun#RUSYA
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadıAlp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadı#Alp Navruz
Hülya Avşar ile Cemal Güzelci ilişkisi bittiHülya Avşar ile Cemal Güzelci ilişkisi bitti!#Hülya Avşar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu! Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

#Roman Yaremchuk#Benfica#Vitória Guimarães
Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, Vitória Guimarães karşısında oyuna girerken kendisine yapılan jest ve taraftarların desteği karşısında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

Portekiz Ligi'nde oynanan Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyleri diken diken anlar yaşandı.

Estádio da Luz'da oynanan mücadelenin 62. dakikasında Benfica adına Darwin Gabriel Núñez Ribeiro'nun yerine oyuna dahil olan Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk, tribünlerden büyük destek gördü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla "Seninleyiz Yaremchuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartlarının açıldığı tribünlerin hep bir ağızdan kendisine destek vermesine şaşıran 26 yaşındaki futbolcu, sahadaki ilk saniyelerinde duygusal anlar yaşadı.

Oyuna girerken kaptanlık pazubandı koluna takılan Roman Yaremchuk, tribünlerden gördüğü destek sonrası yaşadığı duygusallıkla gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan bu anlar tüyleri diken diken etti.

Haberin Devamı

Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

"Sevgili Benfica kulübü, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel, yönetim ve tüm Portekiz halkı... Tüm Ukrayna bize göstermiş olduğunuz bu destekten dolayı size teşekkür ediyor. Ukrayna vatandaşlarının hayatlarının sonuna dek hatırlayacağı bir an yaşandı. Alkışlarınız benim için değil, bir ulus ve ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi ve ülkemi koruyan askerler içindi."

RICARDO QUARESMA DA SAHADAYDI

Öte yandan kariyerine Vitoria Guimaraes'de devam eden Ricardo Quaresma, bu duygusal anlardan yalnızca 4 dakika önce takım arkadaşı Rochinha'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

AJAX MAÇINDA TİŞÖRTLE PROTESTO ETMİŞTİ

Benfica forması giyen Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede takımı adına attığı golün ardından ülkesine karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya tepki göstermişti.

26 yaşındaki futbolcu, Ajax karşısında 72. dakikada kaydettiği gol sonrasında formasını çıkarmış ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle ülkesine desteğini göstererek Rusya'yı protesto etmişti. Takım arkadaşları ve tribünlerdeki taraftarlar, Ukraynalı futbolcunun bu protestona destek olmuştu.

Haberin Devamı

Karşılaşma sonrasında bir de paylaşımda bulunan Roman Yaremchuk, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

FENERBAHÇE MAÇINDA BENZER JEST

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Çek ekibi Slavia Prag, Ukraynalı futbolcusu Taras Kacharaba’ya büyük bir jest yapmıştı.

Ukrayna'nın Rus işgali altında olması sebebiyle oyuncusuna destek vermek isteyen Slavia Prag, 27 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe maçında kaptan olarak sahaya sürmüştü. Taras Kacharaba böylece takımında ilk kez kaptanlık görevi üstlenmiş olmuştu.

Haberin Devamı

Taras Kacharaba daha sonra galibiyetin ardından Ukrayna bayrağıyla taraftarı selamlamıştı.

Son Dakika: Benfica - Vitória Guimarães maçında tüyler diken diken oldu Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk gözyaşlarını tutamadı...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roman Yaremchuk #Benfica#Vitória Guimarães

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna