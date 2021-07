Son Dakika: Benfica Gedson Fernandes kararını verdi! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi...

Galatasaray'ın uzun süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Gedson Fernandes'le ilgili Benfica'dan flaş bir hamle geldi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Rus ekibi Spartak Moskova ile karşılaşacak olan Benfica, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Gedson Fernandes de yer aldı. Portekizli orta saha oyuncusunu Spartak Moskova'ya karşı forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

TERİM'DEN GEDSON AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Benfica'nın Gedson Fernandes'i vermek istemediğini söylerken, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.