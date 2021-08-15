Son Dakika: Belçika'yı kasıp kavuran Michael Frey'e sakatlık şoku! 2-3 ay...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'den bonservisiyle Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Charleroi maçında sakatlandı. İsviçreli futbolcunun son durumuyla ilgili Belçika ekibinden kötü haber geldi.
Sezon başında Fenerbahçe'den bonservisiyle Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey sakatlık şoku yaşadı.
Royal Antwerp'in Charleroi ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Frey'in sol diz kapağında kırık tespit edildi.
Belçika ekibinden yapılan açıklamada, Frey'in 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan İsviçreli forvet, Standart Liege maçında attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekmişti.