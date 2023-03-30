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Son Dakika: Beijing Guoan, Josef de Souza transferini resmen açıkladı! Maddi detaylar ortaya çıktı...

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#Josef De Souza#Beijing Guoan#Transfer
Son Dakika: Beijing Guoan, Josef de Souza transferini resmen açıkladı Maddi detaylar ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 12:34

Beijing Guoan, Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Transferin maddi detayları belli oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'a transfer oldu.

Çin temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile sözleşme imzalandığı resmen duyuruldu ve "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.

ALACAKLARINI BIRAKTI

Beşiktaş'tan Beijing Guoan'a bedelsiz olarak transfer olan Josef de Souza, siyah beyazlı kulüpteki alacaklarından feragat etti. Öte yandan deneyimli oyuncunun sezonun geri kalan bölümündeki maaşını Çin ekibi ödeyecek.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş’ta 2,5 sezon forma giyen Souza, 1 Türkiye Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupası başarısı yaşadı. Siyah beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol attı, 4 asist yaptı.

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#Josef De Souza#Beijing Guoan#Transfer

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