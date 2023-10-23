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Son Dakika: Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Galatasaray
Son Dakika: Bayern Münihin Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 14:40

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın Bayern Münih'i konuk edecek.

Müsabaka öncesi son antrenmanını bu sabah Almanya'da yapan Bavyera ekibinde kamp kadrosu da belli oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

Bayern Münih'in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

"Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."

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#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Galatasaray

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