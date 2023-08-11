Son Dakika: Bayern Münih sezonun transferini bitirdi! Harry Kane rekor bonservis bedeliyle imza atıyor...

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bavyera temsilcisi, 100+20 milyon Euro karşılığında İngiliz yıldızı kadrosuna kattı. Harry Kane'in Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gideceği belirtildi. Harry Kane'nin Bayern Münih'te yıllık 29 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.

TARİHE GEÇECEK

Harry Kane, 120 milyon euro ile hem Bayern Münih'in en pahalı transferi hem de Tottenham'ın sattığı en pahalı oyuncu olacak. Tottenham, 2013 yazında Gareth Bale'ı 100 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e satmıştı.

Bayern Münih'in Kane'den önceki en pahalı transferi ise 2019'da Atletico Madrid'den 72 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Lucas Hernandez'di. Münih ekibi böylece kulüp tarihinde ilk kez bir oyuncu için 100 milyon Euro barajını aştı.

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HARRY KANE'İN TOTTENHAM KARİYERİ

Tottenham altyapısından yetişen 30 yaşındaki süper yıldız, 10 sezon önce Leicester City'den Tottenham'a 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

Harry Kane, Tottenham'da geçirdiği 10 sezonda kaydettiği 280 gol ile kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Kane, Premier Lig'de kaydettiği 213 gol ile de Alan Shearer'ın ardından lig tarihinin en golcü 2. oyuncusu konumunda.

Geçtiğimiz sezon Londra ekibi ile çıktığı 38 Premier Lig maçında 30 gol kaydeden Kane, Erling Haaland'ın ardından ligin en çok gol atan 2. futbolcusu olmuştu. Kane, 2015-16, 2016-17 ve 2020-21 yıllarında ligin gol kralı olmuştu.