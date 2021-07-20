Son Dakika: Bayern Münih, milli futbolcu Mert Müldür'ün peşinde - Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber - Sağ bek pozisyonunda alternatif oluşturmak isteyen Bayern Münih'in Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyu aday listesine aldığı belirtildi.

Sky Sport'un haberine göre; Barça'nın sağ bekleri Sergino Dest ve Sergi Roberto'yu transfer etmek isteyen Bayern Münih, olumsuz yanıt alması durumunda Mert Müldür'e yönelecek.

Haberde Mert Müldür'den ikili mücadelelerde güçlü, top sürmede başarılı olarak bahsedilirken Alman devinin Sassuolo ile görüşme yapacağı kaydedildi.

2 sezondur İtalyan ekibinde forma giyen Mert, 54 maçta görev alırken 2 atıp 4 asist yaptı.

EURO 2020'de Milli Takım forması da giyen Mert, Galler karşısında 17 dakika süre alırken İsviçre maçında 90 dakika sahada kalmış ve istekli oyunuyla dikkat çekmişti.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999'da Viyana, Avusturya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı.

Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. 20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, milli takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

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