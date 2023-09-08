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Son Dakika: Batista Mendy resmen Trabzonspor'da! Maliyeti açıklandı

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#Transfer#Trabzonspor#Mendy
Son Dakika: Batista Mendy resmen Trabzonsporda Maliyeti açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 21:43

Trabzonspor, Batista Mendy'i 4.4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir

MENDY'NİN MAAŞI

Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

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2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." açıklaması yapıldı.

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#Transfer#Trabzonspor#Mendy

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