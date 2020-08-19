MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia Utrecht'te | Transfer Haberleri
GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia Utrecht'te | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia Utrecht'te | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia Utrecht'te | Transfer Haberleri
Abone Olgoogle-news

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı transfer ettiklerini açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı transfer ettiklerini açıkladı.

Başakşehir Kulübü de vedanın ardından, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Eljero Elia’nın sözleşmesi sona ermiştir. Hem Süper Lig hem de UEFA müsabakalarında takımımıza önemli katkılar veren Eljero Elia’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Utrecht yıldız ismin transferi için bu videoByu hazırladı;


 

Son Dakika | Başakşehirden ayrılan Eljero Elia Utrechtte | Transfer Haberleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle