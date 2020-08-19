Son Dakika | Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia Utrecht'te | Transfer Haberleri

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı transfer ettiklerini açıkladı.

Başakşehir Kulübü de vedanın ardından, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Eljero Elia’nın sözleşmesi sona ermiştir. Hem Süper Lig hem de UEFA müsabakalarında takımımıza önemli katkılar veren Eljero Elia’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Utrecht yıldız ismin transferi için bu videoByu hazırladı;

𝘼𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮?



𝙀𝙡𝙟𝙚𝙧𝙤 𝙀𝙡𝙞𝙖 𝙞𝙨!



📝 Lees er meer over 👉 https://t.co/ZfAVinBUmbpic.twitter.com/lviziZBHPi —FC Utrecht (@fcutrecht) August19, 2020



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