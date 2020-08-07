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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Robinho ile yollar ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sözleşmesi sona eren Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'den Robinho'ya veda!Başakşehir, kulübe veda eden Brezilyalı oyuncu Robinho için bir veda paylaşımı yaptı. İstanbul ekibi, 'Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.' notunu düştü.
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Brezilyalı futbolcu kulüpten izin alarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Kopenhag maçı öncesi ülkesine gitmişti.

 

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