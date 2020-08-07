Son Dakika | Başakşehir'de Robinho ile yollar ayrıldı

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı futbolcu kulüpten izin alarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Kopenhag maçı öncesi ülkesine gitmişti.