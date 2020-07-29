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Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'un ilk transferi! Alanyaspor'dan...

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Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk'un ilk transferi! Alanyaspor'dan...
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Süper Lig tarihinin 6. farklı şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı giriyor. Turuncu lacivertlilerin yeni sezon öncesi ilk transferi belli oldu.

Son Dakika Transfer Haberi... Süper Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir için transfer hareketliliği başladı. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup etabından katılacak olan turuncu lacivertlilerin Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; Şilili sol kanat oyuncusunun Trabzonspor ile oynanacak kupa finalinde son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi.

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ÜÇ SEZONDUR ALANYA'DA

Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan 32 yaşındaki Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

ELIA'NIN BOŞLUĞU DOLACAK

Başakşehir Eljero Elia ile yollarını ayıracak olurken bu bölgeyi yine bedelsiz olarak dolduracak. Son dakika pürüzü çıkmazsa Fernandes, Başakşehir forması terletecek. 

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Son Dakika | Başakşehirde Okan Burukun ilk transferi Alanyaspordan...

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