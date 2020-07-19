MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika | Başakşehir'de Mehmet Topal tarihe geçti! 'Hepimiz inandık'
GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Mehmet Topal tarihe geçti! 'Hepimiz inandık'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.07.2020 - 23:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Mehmet Topal tarihe geçti! 'Hepimiz inandık'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Başakşehir'de Mehmet Topal tarihe geçti! 'Hepimiz inandık'
Abone Olgoogle-news

Başakşehir'in yıldız ismi Mehmet Topal, takımının şampiyon olmasıyla birlikte tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu. Milli oyuncu, şampiyonluk hakkında duygularını da paylaştı.

Başakşehir orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Süper Lig'de 3 ayrı şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

'HEPİMİZ İNANMIŞTIK'

Şampiyonluk hakkında duygularını paylaşan Mehmet Topal, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Rekor kırmam önemli değil, önemli olan Başakşehir'in şampiyon olması. Takım, yönetim, taraftarlar olarak hepimiz inanmıştık. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Trabzonspor'a da tebrikler, diğer takımlara da başarılar." şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci ise "Başakşehir'e geldiğimden bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisindeydik, bu sene oldu! Hayal gibi, rüya gibi... İnşallah bu kulüp daha da büyür ve büyük başarılar elde eder" şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle