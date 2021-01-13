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Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi!
Süper Lig ekibi Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlşaşma sonucu feshetti.
TFF'nin bilgi sayfasında 36 yaşındaki Skrtel'in Başakşehir ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği görüldü. Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
Başakşehir geçtiğimiz günlerde stopere Milan'dan Leonardo Duarte'yi transfer etmişti.
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