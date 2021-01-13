MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi!
GeriFutbol Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Başakşehir'de Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlşaşma sonucu feshetti.

TFF'nin bilgi sayfasında 36 yaşındaki Skrtel'in Başakşehir ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği görüldü. Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Başakşehir geçtiğimiz günlerde stopere Milan'dan Leonardo Duarte'yi transfer etmişti.

Son Dakika | Başakşehirde Martin Skrtelin sözleşmesi feshedildi

Son Dakika | Başakşehirde Martin Skrtelin sözleşmesi feshedildi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle