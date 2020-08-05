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Haber Giriş: 05.08.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Kopenhag 3 golle kazandı

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Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

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  • Kopenhag-Başakşehir maçından en özel kareler
  • Kopenhag-Başakşehir maçından en özel kareler
  • Kopenhag-Başakşehir maçından en özel kareler
  • Kopenhag-Başakşehir maçından en özel kareler
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 53. dakikada Wind, 62. dakikada Falk kaydetti. Danimara ekibi, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı.

Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba Ba

Goller: Dk. 4 ve 53 (Penaltıdan) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 83 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Bartolec (Kopenhag)

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