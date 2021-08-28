Son Dakika: Başakşehir 0-1 Kayserispor / Maç sonucu ve özeti

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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada yeni transfer Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 4'e yükseltti. Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i ise 3 maçta henüz puanla tanışamadı.

Turuncu lacivertliler, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'a 1-0, ikinci haftada Konyaspor'a ise 2-1 kaybetmişti.

Maçtan önemli anlar:

4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor'a geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Peter Zulj'un yerine Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11'iyle çıkardı.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.



Edin Visca ilk 11'e döndü



Başakşehir'de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alan kaptan Edin Visca, ilk 11'e döndü.

Visca, Konyaspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.