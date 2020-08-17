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GeriFutbol Son dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Son dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

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Son dakika | Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. ESPN'in haberine göre; Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

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Son dakika | Barcelonanın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

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