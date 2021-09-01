Son dakika: Barcelona'da Messi sonrası 10 numaranın yeni sahibi belli oldu! Yusuf Demir ise...

Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılığıyla boşa çıkan 10 numaralı formayı altyapısından yetişen bir diğer genç yetenek olan Ansu Fati'ye verdi.

Barcelona'nın ünlü altyapısı La Masia'dan yetişen ve 2 yıl önce 16 yaşındayken A takımda ilk maçına çıkan Ansu Fati, geçen sezon 52 maçta forma giydi, 17 gol atıp 8 de asist yaptı.

Messi'nin giydiği 10 numaralı formanın bir süre boş kalması beklenirken Barcelona sürpriz bir kararla formayı Fati'ye verdi. 18 yaşındaki Fati, daha önce 31 numaralı formayı giyiyordu.

YUSUF DEMİR 11 NUMARA

Bu yaz Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ise 11 numaralı formayı aldı.