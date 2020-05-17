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GeriFutbol Son Dakika | Barcelona ile Juventus, dev takas için anlaşmaya vardı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Barcelona ile Juventus, dev takas için anlaşmaya vardı!

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Son Dakika | Barcelona ile Juventus, dev takas için anlaşmaya vardı!
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Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Barcelona'nın, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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