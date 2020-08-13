Son Dakika | Balotelli'nin menajeri Mino Raiola'dan Beşiktaş itirafı!

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Brescia’nın dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli’yi ilk hedef olarak belirlemişti.

30 yaşındaki İtalyan forvetle görüşmelerini sürdüren yönetim, mevcut kulübünden 1.5 milyon Euro kazanan yıldız isimle, bonus konusunda yapılan pazarlıklarda henüz imza aşamasına gelemedi.

Tecrübeli futbolcunun garanti maaşa ek olarak bonus konusunda da çıtayı yüksek tutması sonrasında temasların tıkandığı belirtildi.

Brescia’yla bir yıl daha kontratı bulunmasına rağmen kulübünden ayrılıp bonservissiz olarak gelme durumu olması sebebiyle yüksek bonuslu bir kontrat talep eden Balotelli’nin bu konudaki ısrarına olumlu bakmayan yönetimin, son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifini masaya koyduğu bildirildi.

Raiola, ilk kez konuştu

Konuyla ilgili olarak dün İtalyan La Gazetta dello Sport’a konuşan Balotelli’nin menaceri Mino Raiola, “Balotelli için Beşiktaş’la görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın, bonus ve diğer ek maddeler konusunda ısrarcı olan İtalyan golcünün menaceri Raiola’yı ikna etme konusunda yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Dört gözle Kartal’ı bekliyor!

Forvet hattına 2 takviye yapacak olan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Papiss Cisse’yle her konuda anlaşmıştı. Hücum hattındaki önceliğini Balotelli’ye veren Siyah-Beyazlılar’ın, bu futbolcu konusunda olumlu ya da olumsuz kesin sonucun alınması sonrasında Cisse’yi kadrosuna kattığını resmen duyurması bekleniyor. Son olarak önceki gün Instagram hesabından Beşiktaş’ı takibe alan 35 yaşındaki golcünün, Kara Kartal’dan gelecek haberi dört gözle beklediği konuşuluyor. (Fanatik)

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