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GeriFutbol Son dakika: Balotelli ve Belhanda sonrası Adana Demirspor'dan bir transfer daha!
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Futbol
Haber Giriş: 10.07.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Balotelli ve Belhanda sonrası Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

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Son dakika: Balotelli ve Belhanda sonrası Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Mario Balotelli'nin ardından bir transfer daha açıkladı. Güney ekibi, Menemenspor'dan Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı.

Belhanda ve Balotelli transferleriyle transfer döneminin flaş takımı olan Adana Demirspor, bir transfer daha açıkladı. Güney ekibi, son olarak Menemenspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha Tayfun Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son dakika: Balotelli ve Belhanda sonrası Adana Demirspordan bir transfer daha

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