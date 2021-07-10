Son dakika: Balotelli ve Belhanda sonrası Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

Belhanda ve Balotelli transferleriyle transfer döneminin flaş takımı olan Adana Demirspor, bir transfer daha açıkladı. Güney ekibi, son olarak Menemenspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha Tayfun Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.