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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 01:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek

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Son Dakika | Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek
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Kırmızı beyazlı kulüple akşam saatlerinde yolları ayrılan teknik direktör Şimşek'le yapılan görüşmelerde, sezon sonuna kadar devam edilmek üzere anlaşıldığı bildirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim ile teknik direktör Şimşek'in son kez bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız." denildi

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