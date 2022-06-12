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Son Dakika: Bakü'de zafer Max Verstappen'in oldu! Ferrari için fiyasko...

#Formula 1#Max Verstappen#Sergio Perez
Son Dakika: Baküde zafer Max Verstappenin oldu Ferrari için fiyasko...

Azerbaycan Grand Prix'sinde Red Bull sürücüsü Max Verstappen yarışı ilk sırada tamamladı. Bakü'de ayrıca Ferrari motoru kullanan 4 pilot yarış dışı kaldı.

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2022 Formula 1 dünya şampiyonasında sezonun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde zafere ulaşan pilot, son dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu.

Bakü'de Hollandalı pilotun ardından ikinci sıraya alan isim takım arkadaşı Sergio Perez olurken, Mercedes pilotu George Russell ise podyuma üçüncü olarak çıktı.

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SON 5 YARIŞTA 4. GALİBİYET

Max Verstappen bu sonuçla birlikte son beş yarıştaki dördüncü galibiyetini almış oldu.

Öte yandan yarışı 6. sırada tamamlayan Sebastian Vettel ve 5. basamakta bitiş çizgisi gören Pierre Gasly bu sezonki en iyi derecesini elde etti.

FERRARI İÇİN FİYASKO

Bakü'de Ferrari motoru kullanan 4 pilot yarış dışı kaldı. Ferrari'den Charles Leclerc ile Carlos Sainz, Haas'tan Kevin Magnussen ve Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou yarışı tamamlayamadı.

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Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, yaşadığı motor arızasının ardından 21. turda yarış dışı kaldı. Ferrari'nin bir diğer pilotu Carlos Sainz da 9. turda yarışa veda etmişti.

Yarış dışı kaldıktan sonra açıklamalarda bulunan Leclerc, "Doğru kelimeyi bulmak zor. Çok acı verici. Araçtaki gücü kaybettim ve ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

PİLOTLAR SIRALAMASINDA SON DURUM

1. Max Verstappen (150 puan)
2. Sergio Perez (129 puan)
3. Charles Leclerc (116 puan)
4. George Russell (99 puan)
5. Carlos Sainz (83 puan)

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#Formula 1#Max Verstappen#Sergio Perez

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