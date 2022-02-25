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Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı! Hugo Rodallega da otobüsteymiş... "Orada ölebilirdik"

#Bahia#Sampaio Correa#Bombalı Saldırı
Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı Hugo Rodallega da otobüsteymiş... Orada ölebilirdik

Brezilya'da Nordeste Kupası'nda Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı anında bazı oyuncular yaralanırken Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega'nın da otobüste olduğu anlaşıldı.

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Brezilya Serie B takımlarından Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak Nordeste Kupası maçı öncesinde korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde Bahia'nın takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Mücadelenin oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse, stada yaklaştığı esnada patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüsün camlarında kırıklar meydana gelirken şoka uğrayan futbolcular büyük korku yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım otobüsünde bomba atıldığı ve yaşanan patlama neticesinde futbolcuların yaralandığı duyuruldu. 33 yaşındaki kaleci Danilo Fernandes'in yüzüne şarapnel isabet ettiği belirtilirken, başarılı file bekçisinin gözüne yakın bir bölgede kesikler meydana geldiği kaydedildi.

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Danilo Fernandes'in yanı sıra sol bek Matheus'un da kollarındaki kesikler sebebiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı Hugo Rodallega da otobüsteymiş... Orada ölebilirdik

Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı Hugo Rodallega da otobüsteymiş... Orada ölebilirdik

Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı Hugo Rodallega da otobüsteymiş... Orada ölebilirdik

Son Dakika: Bahia takım otobüsüne bombalı saldırı Hugo Rodallega da otobüsteymiş... Orada ölebilirdik

"ORADA ÖLEBİLİRDİK"

Bahia Teknik Direktörü Guto Fereira yaşanan korku dolu anları anlattı. Fereira, "Şarapneller iki futbolcumuzu etkiledi. Orada ölebilirdik. Danilo görme yetisini kaybetmek üzereydi. Şimdi hastanede ve tedavi oluyor. Bu aptalca bir şey. İnsanlar bu tür eylemlerin daha iyi performans sergilemeleri için futbolcuları korkuttuğunu düşünüyor. Neden böyle düşnüüyorlar, neden böyle davranıyorlar? Sorunlar bu şekilde çözülemez. Takım, Bahia'nın renklerine saygınlık ve profesyonellik adına maça çıkacak." dedi.

RODALLEGA DA OTOBÜSTEYDİ, MAÇA ÇIKIP GOL ATTI

Yaşananların ardından maçtan çekilmeyerek sahaya çıkan Bahia, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Bahia'ya galibiyeti getiren golleri Danielzinho ve Hugo Rodallega kaydetti.

Süper Lig'de 7 sezon geçiren ve Akhisarspor, Trabzonspor, Denizlispor formaları giyen 36 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rodallega, 2021'de Bahia'ya imza atmıştı.

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#Bahia#Sampaio Correa#Bombalı Saldırı

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