Son Dakika: Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray açıklaması! "Sorunlu bir takıma geliyorum, bu bir risk..."

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Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, transfer sürecine ve bu sezonki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Arabistan'da da mutluydum, orada kazabileceğim her şeyi kazandım. Değişiklik istedim ve Galatasaray'ı tercih ettim. Türkiye'de beni sadece Galatasaray kendisine çekebilirdi. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir noktaya geleceğiz. Türkiye ve Galatasaray benim evim.

Hem Türkiye'yi, hem Galatasaray'ı evim gibi görüyorum. Kulüp tarafından aranınca çok mutlu oldum. Diğier tüm teklifleri aynı gün kabul edemeyeceğimi belirttim. Galatasaray aradığında sözleşmeme dair en ufak bir şey de konuşmadık.

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Geri gelişim, riskli bir durum. Buradan şampiyon bir takımın parçası ve gol kralı olarak ayrıldım. Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri ve buraya geldiğim için gururluyum.

Takıma yeni geldim ancak gördüğüm kadarıyla genç oyuncular takımın puan tablosunda bulunduğu konumdan rahatsız. Galatasaray'da 2. sırada olsanız bile, orası sizin yeriniz değildir. Galatasaray'ın yeri, 1. sıradır. Sadece benimle değil, tüm takım olarak katkı vererek üst seviyeye çıkabileceğiz. İstanbul'a döndüğümüzde, tüm takımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum. Bafetimbi Gomis: "Hiçbir oyuncu Galatasaray'dan büyük değil. Hepimiz gelip geçiciyiz, devam edecek tek şey Galatasaray olacak.