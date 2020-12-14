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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | BAE Milli Futbol Takımı'nda Van Marwijk dönemi!

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Son dakika | BAE Milli Futbol Takımı'nda Van Marwijk dönemi!
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Hollandalı Bert van Marwijk'in getirildiğini duyurdu.

Van Marwijk, 2019'un mart ayından aralık ayına kadar çalıştığı, BAE Milli Takımı'na bir yıl sonra geri döndü.

Federasyondan yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 68 yaşındaki teknik adamla ülkeye gelmesinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Van Marwijk, daha önce Fortuna Sittard, Feyenoord, Borussia Dortmund, Hamburg kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Suudi Arabistan ve Avustralya milli takımlarının da teknik direktörlüğünü yaptı.

 

Son dakika | BAE Milli Futbol Takımında Van Marwijk dönemi

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