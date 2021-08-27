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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Aziz Behich imzayı attı! Yeni takımı resmen açıklandı...

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Son Dakika: Aziz Behich imzayı attı! Yeni takımı resmen açıklandı...

Medipol Başakşehir'den ayrılan Aziz Behich, Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Aziz Eraltay ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan Aziz Eraltay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Aziz Eraltay'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GZT GİRESUNSPOR'A TRANSFER OLDU

Medipol Başakşehir'den ayrılan Aziz Behich, Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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