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Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Aytemiz Alanyaspor'da Ufuk Ceylan dönemi!

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Son Dakika | Aytemiz Alanyaspor'da Ufuk Ceylan dönemi!
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Aytemiz Alanyaspor, son olarak BtcTürk Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki Ufuk Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, son olarak BtcTürk Malatyaspor forması giyen Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki deneyimli eldivenle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü . İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum ." dedi.

Ufuk Ceylan, "Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum . Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum . Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.

 

Son Dakika | Aytemiz Alanyasporda Ufuk Ceylan dönemi

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