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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu - Transfer Haberleri

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Son Dakika... Aydın Yılmaz'ın yeni takımı İskenderunspor oldu - Transfer Haberleri

Daha önce Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir'de forma giyen Aydın Yılmaz, 3. Lig ekiplerinden İskenderun'a transfer oldu

 Misli.com 3. Lig takımlarından İskenderunspor, tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önceki yıllarda Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen sağ kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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