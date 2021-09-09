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GeriFutbol Son dakika: Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe cevabı! Kadın futbol takımına transfer olacak mı? ALG Spor başkanı açıklama yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe cevabı! Kadın futbol takımına transfer olacak mı? ALG Spor başkanı açıklama yaptı

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Son dakika: Aycan Yanaç'tan Fenerbahçe cevabı! Kadın futbol takımına transfer olacak mı? ALG Spor başkanı açıklama yaptı

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurmasının ardından sosyal medyada Sarı-lacivertli taraftarlarca takıma davet edilen ve TT olan Aycan Yanaç, transfer söylentilerine son noktayı koydu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının kurulduğunu geçen haftalarda açıklamıştı. 10 Eylül Cuma günü Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı iiçin Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

Survivor ayrışmasıyla ünlenen ve Fenerbahçe sevgisini her fırsatta dile getiren futbolcu Aycan Yanaç için kadın futbol takımı kurulduktan sonra Sarı-lacivertli taraftarlarca çok sayıda mesaj ve tweet atılmıştı. Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen taraftarlar, futbolcuyu sosyal medya gündemine sokmuştu.

AYCAN YANAÇ'TAN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Geçtiğimiz gün sosyal medyadan soru - cevap etkinliği yapan Aycan Yanaç, 'Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?' şeklindeki soruya; "Şu an konsantrasyonum sadece ALG Spor' yanıtı verdi.

'FUTBOL TAKIMI AÇILSA İLK FUTBOLCUSU BANKO BEN OLURUM'

Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Son dakika: Aycan Yanaçtan Fenerbahçe cevabı Kadın futbol takımına transfer olacak mı ALG Spor başkanı açıklama yaptı

ALG SPOR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Aycan Yanaç'ın forma giydiği Gaziantep ALG Spor'un başkanı Ali Gözcü, ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı:

Geçen sezon biliyorsunuz pandemiden dolayı çok fazla maç oynama şansına sahip olamadık. Aycan Yanaş yine bizim takımımızda, biz yine anlaşmamızı yaptık. Bu kadarmagazinin içerisinde olmasına rağmen antrenmanlarına çıkıyor. Normal futbol hayatında başarı olacağına inanıyorum. Aycan yeni sezonda da bizimle ve anlaşması var. Oyuncularımız şu anda ligde şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor."

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