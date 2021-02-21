Avustralya AÃ§Ä±k tek erkekler finali Melbourne'de bulunan Rod Laver Arena'da oynandÄ±. DÃ¼nya 1 numarasÄ± Novak Djokovic, dÃ¼nya 4 numarasÄ± Daniil Medvedev'i 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setler sonucu 3-0 yendi ve ÅŸampiyon oldu. Djokovic ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2 milyon 750 bin Avustralya DolarÄ±'nÄ±n da(yaklaÅŸÄ±k 15 milyon TL) sahibi oldu.

Novak Djokovic, bu sonuÃ§la Avustralya AÃ§Ä±k'ta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9. finalde 9. ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±. SÄ±rp raket toplamda 18. zafere ulaÅŸarak 20 grand slamli Federer ve Nadal'a bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±.

Medvedev'i oyuna dahil etmedi

MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan itibaren kontrolÃ¼ eline alan Djokovic, vitesi hiÃ§ kÃ¼Ã§Ã¼ltmedi ve Rus rakibi Medvedev'in maÃ§a ortak olmasÄ±na izin vermedi. Medvedev 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra sinirlenip raketini yere vurarak kÄ±rdÄ±.

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