Son Dakika: Avrupa futbolunun gözü bu transferde! İnanılmaz maaş...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin olası bir ayrılık durumunda öncelikli olarak İngiltere dışına satmayı amaçladığı Harry Kane için Manchester City'den gelen astronomik teklif işleri büyük oranda değiştirdi.

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City, Harry Kane için Tottenham yönetimi tarafından belirlenen 160 milyon sterlin değerindeki bonservis bedelini ödemeye hazır. Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin, Manchester City'den böyle bir teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği kaydedildi.

HAFTALIK 400 BİN POUND

Yine The Sun'ın iddiasına göre; Harry Kane, Manchester City ile prensip anlaşmasına vardı ve söz konusu anlaşma kapsamında İngiliz temsilcisinden haftalık 400 bin sterlin (Yıllık 25 milyon euro) kazanacak.

TAKIM ARKADAŞLARININ SÖZLERİ SIZMIŞTI

EURO 2020 öncesinde takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kane'in bu talebine Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin olumlu yanıt vermemesinin ardından İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Manchester City'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Harry Kane'in, başkan Levy ile arasındaki iyi niyet anlaşmasına karşın transferine izin verilmemesi halinde Tottenham'ın sezon öncesi kampına katılmayacağı ve milli takımdaki arkadaşlarının da bu düşünceyi bildikleri belirtilmişti.

Bu bilginin, milli takım oyuncularının kendi arasındaki konuşmalar nedeniyle basına sızdığı kaydedildi.

Başkan Levy her ne kadar Kane'in satılmayacağı konusunda ısrarcı olsa da yıldız golcü, Tottenham'la olan 3 yıllık sözleşmesi boyunca kupa alacaklarına inanmadığı için şampiyonluklar kazanan bir takımda oynamak istediği ifade edilmişti.

İYİ NİYET ANLAŞMASINA RAĞMEN İZİN YOK

İngiliz ekibinin yeni futbol direktörü Fabio Paratici'nin yeni sezonda takımı Harry Kane'in çevresinde kuracağı ve bu nedenle başka Levy'nin aralarındaki iyi niyet anlaşmasına rağmen transfere izin vermeyeceği belirtilmişti.

Teknik Direktör Nuno Esprito Santo da Levy ile Kane arasındaki anlaşma hakkındaki soruya, "Takımdaki tüm oyunculara güvenebilirim. Birçok oyuncuyla görüşmeler yaptım, pek çok şey hakkında konuştuk ancak bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey; Harry Kane dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bizimle birlikte, bizim oyuncumuz. Bu bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞLERDİ

Başkan Levy daha önce yaptığı açıklamada Manchester City'nin Kane için yaptığı 100 milyon sterlinlik teklifi reddettiklerini belirtmişti.

EURO 2020'de toplam 4 gol atarak İngiltere'nin final oynamasında büyük pay shibi olan Kane, geçen sezon Tottenham formasıyla 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Tottenham altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bugüne kadar Premier Lig'de 245 maça çıkan Harry Kane, 166 gole imza atarken 34 de asist yaptı ve 200 gole direkt katkıda bulundu.