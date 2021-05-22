Son Dakika: Atletico Madrid'i zafere ulaştıran Luis Suarez'den Barcelona sitemi! Gözyaşlarını tutamadı...

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Spor Arena Detay - Barcelona'da Hollandalı teknik adam Koeman tarafından takımda istenmeyen ve gözyaşlarıyla veda ettiği Katalan ekibinin ardından Juventus'un kapısından dönüp Atletico Madrid'in yolunu tutan Luis Suarez, takımını şampiyonluğa ulaştırdı.

Atletico Madrid formasıyla lige fırtına gibi bir giriş yaparak ligde çıktığı ilk 17 maçta 16 golü ulaşan ve "en hızlı gol atma" sayısında Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak rekorun sahibi olan Suarez, ligi 21 golle tamamladı.

Attığı 21 gol ve 3 asistle Atletico Madrid'in 11. şampiyonluğuna ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Uruguaylı golcü, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamazken, yaptığı açıklamayla sitemde bulundu.

BARCELONA'YA SİTEM ETTİ

Yıllarca formasını giydiği ve başarıdan başarıya koştuğu Barcelona'nın kendisine güvenmediğini belirten Luis Suarez, "Barcelona benim değerimi bilmedi, beni küçümsediler. Atletico bana bir fırsat vermek için kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım." sözleriyle sitem etti.

SUAREZ'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo da 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını, teknik direktör Diego Simeone'nin de "istediği kadar kalabileceğini" söyledi.

KOEMAN DA İTİRAF ETMİŞTİ

Koeman, sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli bir itirafta bulunmuştu.

Uruguaylı golcüyü takımdan göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, oyuncunun İspanya'da kalmasının kendileri açısından kötü olduğunu belirtmişti.

"JUVENTUS'A GİTMESİ BARCELONA İÇİN DAHA İYİ OLURDU"

Koeman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Elbette Suarez’in Atletico Madrid yerine Juventus’a imza atması Barcelona için daha iyi olurdu. Çünkü o hâlâ La Liga'da" ifadelerini kullanmıştı.

JUVENTUS'UN KAPISINDAN DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu.

Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti. Kamuoyundaki iddiaların ardından Perugia Cumhuriyet Savcılığı, Suarez'in sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

URUGUAY'DAN AVRUPA'YA

Profesyonel futbolculuk kariyerine Nacional'de başlayan Uruguaylı golcü, 2006 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu.

Groningen'de 1 sezon top koşturan Suarez, 15 gol atıp 7 de asist yaparak Ajax'ın dikkatini çekti. 7 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'ın kadrosuna kattığı Luis Suarez, Hollanda deviyle 159 maça çıkarken 111 gol ve 68 asistlik müthiş performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

AJAX PERFORMANSI PREMIER LİG KAPISI AÇTI

4 sezon formasını giydiği Ajax'ta harikalar yaratan Suarez'e, 2011 yılında Premier Lig kapısı açıldı ve 26.5 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da da gollerini sürdüren Uruguaylı yıldız, 3.5 sezonda 82 gol ve 47 asistlik performansla göz kamaştırmaya devam etti.

BARÇA İLE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Premier Lig ekibinden 81.7 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan Luis Suarez, Katalan ekibiyle başarıdan başarıya koştu.

Barcelona ile 283 maça çıkan Suarez, 195 gol ve 113 asistlik performansıyla kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

Katalan devinde 5 sezon forma giyen Luis Suarez; 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.