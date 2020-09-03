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GeriFutbol Son Dakika | Atletico Madrid'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Atletico Madrid'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika | Atletico Madrid'de iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias'ın yaptırdıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid'deki tesislerde toplandığı bildirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias'ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı

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