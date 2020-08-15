Son dakika | Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la sözleşme uzattığını açıkladı

Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Anlaşma tamam. Bu mükemmel kulüpte bir sezon daha oynayacağım için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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