Son Dakika | Aslantepe'de Emre Kılınç şov! Fatih Terim'i sevindirdi...

26 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadı’nda ilk 11’de başladığı Gaziantep mücadelesinde başarılı bir performans ortaya koydu.

Rakip savunmacılar karşısında görev yaptığı 80 dakikada oldukça etkili bir görüntü sergileyen Emre, Cim Bom’daki ilk Süper Lig maçını boş geçmedi.

Oyunun 28. dakikasında Radamel Falcao’nun pasını iyi değerlendirip şık bir vuruşla Gaziantep kalecisi Günay Güvenç’i avlamayı başaran Emre, sevincini takım arkadaşlarıyla beraber paylaştı.

Sakatlık sebebiyle oyundan alındı

Kısa sürede takıma adapte olduğunu gösteren Milli oyuncu, görüntüsüyle hem Galatasaray taraftarlarını hem de teknik direktör Fatih Terim’i sevindirdi.

Deneyimli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 80. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı. (Fanatik)