MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Arjen Robben futbola geri döndü!
GeriFutbol Son Dakika | Arjen Robben futbola geri döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.06.2020 - 18:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Arjen Robben futbola geri döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bayern Münih ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, 1 yıl aranın ardından futbola geri döndü.

Bayern Münih'te 2009-2019 yılları arası forma giyen ve kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen Robben, futbola geri döndü.

Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan 36 yaşındaki Arjen Robben, Groningen ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle