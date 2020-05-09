Son Dakika | Arda Turan transferi için resmi açıklama!

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Süper Lig'in başlama durumu, koronavirüs ve transfer konuları hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Ali Şafak Öztürk, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve tüm bu konulara net şekilde cevap verdi.
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Ligler oynanmalı mı?
Kulüpler birliğinde bu konuyu fazlasıyla konuştuk genel anlamda bazı kulüplerin çekincesi var. Büyük senaryoda oynatma düşüncesi var biz buna karşı olmadığımızı ama doğru tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde görüş belirttik. Şu an nasıl sorunlar olabilir öngöremiyoruz ben daha genel bir karar bekliyordum, UEFA veya FIFA’dan bir karar almasını bekliyordum çünkü Avrupa maçları var.
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Ligler Haziran'da başlayabilir mi?
Deneyeceğiz ama süreç bence uzayacaktır söylendiği tarihlerde oynanacak mı göreceğiz. Bize oynayın denirse biz buna da varız. Bugün Covid 19 testleri yaptık sonuçlar yarın çıkacak biz de herkes gibi bu sonuçları bekliyoruz. Riskler arttıkça insanların tedirginliği de artacak ancak oynanıp paranın dönmesi lazım ki insanlar hayatlarına devam edebilsin.
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"Kulüpler darbe yedi"
Kulüplerin bütçesinde bir daralma olacak. Türk futbolu etkilenecek. Kulüpler bir darbe yedi. Sponsorluklar, maç hasılatları gibi eksiler olacak. Maçlar oynansa bile zarar olacak. Küresel bir sıkıntı var ve herkesin gelirleri azalıyor. Kulüplere etki ederse, oyunculara da etki edecektir. Maaşlarda bir azalma olacaktık. Süreç içerisinde göreceğiz.
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Galatasaray'dan teklif var mı?
Nazım Sangare için gelmiş resmi bir teklif yok. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli de yok. Teklif gelirse konuşuruz. Her oyuncu için tekliflere açığız. Teklif gelirse değerlendiririz. Nazım sevdiğimiz bir futbolcumuz. Almanya'da 3. ligden gelmesine rağmen kısa sürede kendisini çok geliştirdi. Takımda kalmasını isteriz.
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Sinan Gümüş'ün geleceği
Sinan Gümüş'ü kısa zamanda çok sevdik. Bize önemli katkıları oldu. Takımda kalmasını isteriz. Kendisiyle görüşüyoruz. Şehre ve kulübümüze iyi uyum sağladı. Şu an başka bir kulübün oyuncusu. Kiralık geldi ve opsiyonu yok. Sürece bakacağız.
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Avrupa hayali
Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum. İlk senemde beşinci olduk. İkinci sene yedinci olduk. Şimdi Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Umarım bu sene hedefimize ulaşırız.
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Podolski'den canlı yayın yorumları
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski ise canlı yayında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Podolski, Ali Şafak Öztürk'e yöneltilen sorulara da yanıt verdi. "Futboldan sonra spor dalınız hangisi?" sorusuna Ali Şafak Öztürk'ün 'Golf' yanıtı vermesi üzerine Alman yıldız, "Golf yok, tenis Allah Allah" şeklinde yorum yaptı. Spor Arena ekibinden de çay talep eden tecrübeli oyuncu, "Brezilya tekniği mi Alman sistemi mi?" sorusuna Almanya bayrağı emojisiyle yanıt verdi.
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Arda Turan transferi hakkında
Arda Turan kişisel olarak iyi tanıdığım ve Türk futbolunda da çok önemli bir oyuncu. Ekonomik durumlar böyleyken transferi zor görünüyor. Şu an transfer konusunda pek çalışmamız yok çünkü bütçemizin ne olacağını, ne kadar para harcayabileceğimizi bilmiyoruz.
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"Hayali işler" yorumu
Hayali işlerle uğraşmak yok. Arda önemli bir oyuncu ama maliyet olarak transferini zor görüyorum. Ayrıca daha gençlere yatırım yapmayı düşünüyoruz.
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Samuel Eto'o mu, Didier Drogba mı?
Drogba çok büyük bir futbolcu ama Eto'o ayrı bir yerde. Birlikte çalıştık. Bazen sıkıntılı günlerimiz de oldu ama Eto'o diyeceğim.
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Süper Lig'den en beğendiğiniz futbolcu?
Lukas Podolski
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Taktiklerinden en fazla etkilendiğiniz teknik direktör?
Tamer Tuna. Maç içinde yaptığı hamlelerle önemli puanlar kazandık.
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Antalyaspor formasıyla görmek istediğiniz oyuncu?
Cristiano Ronaldo iyi olurdu.
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Liverpool tutkusu mu Barcelona felsefesi mi?
Birisi olmadan diğeri olmuyor. Liverpool'da da felsefe, Barcelona'da da tutku var. Ancak Liverpool taraftarıyla ayrı bir yerde.
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Basketboldaki ikon isminiz kim?
Michael Jordan. Yakında belgeselini de izleyeceğim.