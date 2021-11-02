Son Dakika: Antonio Conte Tottenham'ın yeni teknik direktörü oldu

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Antonio Conte'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'nin oturduğu kaydedildi ve "Tottenham'a hoş geldin Antonio Conte" denildi.

Antonio Conte, Tottenham ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

CONTE'NİN İLK SÖZLERİ

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Antonio Conte, "Geçtiğimiz yaz birlikte olamadık çünkü Inter'deki görevim yeni sona ermişti ve duygusal anlamda çok yoğun bir dönemden geçiyorum. O dönem antrenörlüğe dönmek için hazır hissetmedim. Ancak şu an teknik direktörlüğe geri döndüğüm için çok mutluyum. Büyük zaferlere ulaşma hırsına sahip bir Premier Lig kulübüyle geri dönüş yapmaktan dolayı da çok sevinçliyim." dedi.

ANTONIO CONTE KİMDİR?

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2011-14 sezonlarında Juventus'u çalıştıran ve bu üç yılda İtalya şampiyonluğu sevinci yaşayan Antonio Conte, 2014-16'da İtalya Milli Takımının başına geçti.

İtalya'nın ardından İngiltere Premier ligi ekiplerinden Chelsea'yle anlaşan Conte, İngiliz ekibiyle Premier Lig ve Federasyon Kupası sevinçleri yaşadı.

Temmuz 2018'de Londra ekibinden kovulan 52 yaşındaki teknik adam, son olarak Inter'i çalıştırdı. Inter'i lig şampiyonu yapan Conte, mali kısıntılara giden kulüpten Mayıs ayında ayrıldı.

Antonio Conte, Tottenham Sportif Direktörü Fabico Paratici ile Juventus'ta birlikte çalışmıştı.