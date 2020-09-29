DHA
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Son dakika | Antalyaspor, Mert Yılmaz'la 5 yıllık anlaşmaya vardı | Beşiktaş transfer haberleri
Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
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