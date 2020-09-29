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GeriFutbol Son dakika | Antalyaspor, Mert Yılmaz'la 5 yıllık anlaşmaya vardı | Beşiktaş transfer haberleri
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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son dakika | Antalyaspor, Mert Yılmaz'la 5 yıllık anlaşmaya vardı | Beşiktaş transfer haberleri

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Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Son dakika | Antalyaspor, Mert Yılmazla 5 yıllık anlaşmaya vardı | Beşiktaş transfer haberleri

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