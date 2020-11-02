MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.11.2020 - 22:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktör arayışları hakkında konuştu.

Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynamaya çalıştık ama olmadı. Adis Jahovic'in kırmızı kartı doğru ama niyet önemli. Sokakta yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabilirsiniz. Adam koşuyor, yanlışlıkla basıyor."

"Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin."

"Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı dışında da opsiyonlarımız var ama Abdullah Avcı büyük ihtimalle olması lazım ama bakalım"

13
Aykut Kocaman 9 ay sonra futbola dönüyor Yeni takımı...
Aykut Kocaman 9 ay sonra futbola dönüyor! Yeni takımı...

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürkten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle