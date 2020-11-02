Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman açıklaması!

Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynamaya çalıştık ama olmadı. Adis Jahovic'in kırmızı kartı doğru ama niyet önemli. Sokakta yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabilirsiniz. Adam koşuyor, yanlışlıkla basıyor."

"Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin."

"Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı dışında da opsiyonlarımız var ama Abdullah Avcı büyük ihtimalle olması lazım ama bakalım"

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