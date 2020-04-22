Son Dakika | Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın acı günü

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.