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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın acı günü

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Son Dakika | Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın acı günü
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MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat etti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

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