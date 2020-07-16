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Haber Giriş: 16.07.2020 - 22:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti!

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Son Dakika | Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti!
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Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Yapılan duyuruda "Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir" ifadeleri yer aldı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı öncesi Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

İşte Ankaragücü'nün açıklaması;

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri’mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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