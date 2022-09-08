Son dakika: Ankaragücü Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı transfer etti

Haberin Devamı

Transferin son günlerinde bombaları patlatan Galatasaray'da ayrılıklar başladı. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı kiralık olarak Ankaragücü'ne transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı;

Kulübümüz, başarılı oyuncu Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü.

Kulübümüz, başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve kulübü Galatasaray ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve transfer çalışmalarını sürdürdü.

2020 yazında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a gelen Taylan Antalyalı 102 maçta görev yapıp 2 gol ve 9 asistle mücadele etti. 2020 yazında Sivasspor'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç, Sarı-kırmızılı formayla 80 maça çıkıp 9 gol ve 8 asistle oynadı.

Haberin Devamı

GÖKHAN AKKAN DA İMZALADI

Ankaragücü ayrıca Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan'ın da 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.