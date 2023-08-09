Son Dakika: Anderson Talisca gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'a dönüyor mu?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, önceki günkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Talisca hakkında konuşan Güneş, “Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro’dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi” ifadelerini kullanmıştı.

AL NASSR RAHATSIZ OLDU

Güneş’in, Talisca’nın resmen Beşiktaş’a dönmek istediğini açıklaması, Brezilyalı 10 numaranın kulübü Al Nassr’da rahatsızlık yarattı. Bu gelişme sonrasında para cezası almakla karşı karşıya kalan Talisca, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

"SÖZLEŞMEMİ YENİLEDİM" DEDİ

Şenol Güneş’in, Talisca hakkındaki açıklaması Siyah-Beyazlı taraftarlarda heyecan oluştururken 29 yaşındaki Sambacı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Teknik direktör Şenol Güneş’in Talisca’yı istediğini resmi bir şekilde açıklaması sonrasında Siyah-Beyazlılar’ın Talisca için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Başarılı oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde yeniden Beşiktaş forması giymeye hazır.