AA
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Son dakika | Anadolu Efes'te 1 kişide Kovid-19!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "31 Ekim, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde bir yeni pozitif vaka tespit edilmiştir." denildi.
Klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı kaydedildi.
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